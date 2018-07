Graz trekt zich terug voor Winterspelen 2026

Het olympisch comité van Oostenrijk (ÖOC) zal zich met de stad Graz niet officieel kandidaat stellen voor de organisatie van de Winterspelen van 2026. Volgens het ÖOC ontbreekt het politieke draagvlak om een bidprocedure te beginnen. ,,Met een zwaar gemoed moeten we de plannen om Graz naar voren te schuiven als olympische kandidaat-stad laten varen”, liet het Oostenrijkse comité weten.

Door het afhaken van de Oostenrijkers zijn er nog vijf landen in de organisatie van de Winterspelen van 2026 geïnteresseerd: Canada (Calgary), Zweden (Stockholm), Turkije (Erzurum), Japan (Sapporo) en Italië (Cortina d’Ampezzo, Milaan en Turijn). In oktober van dit jaar zal het Internationaal Olympisch Comité (IOC) de betreffende landen formeel om kandidaatstelling vragen. In september 2019 volgt dan de keuze.