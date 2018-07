Haase in dubbelspel wel naar derde ronde

Robin Haase heeft zich met zijn Zweedse dubbelpartner Robert Lindstedt verzekerd van een plek in de derde ronde van het dubbelspeltoernooi. Het gelegenheidskoppel versloeg Antonio Sancic uit Kroatië en de Wit-Rus Andrei Vasilevski met 7-6 (4) 6-1 7-6 (3).

Haase en Lindstedt, die in de eerste ronde het als tiende geplaatste duo Dodig/Ram verrasten, spelen op Wimbledon voor het eerst samen. In het enkelspel lukte het Haase donderdag niet de derde ronde te halen. Nick Kyrgios was hem in drie sets de baas.