Sprinters azen op gele trui

De sprinters hebben dit jaar in de Ronde van Frankrijk de kans om op de eerste dag de gele trui te veroveren. De Tour begint meestal met een korte tijdrit, maar ditmaal ligt er in de Vendée een vlak parcours met slechts een hellinkje op 13 kilometer voor de finish in Fontenay Le-Comte. Mannen als Peter Sagan, Marcel Kittel, Michael Matthews en Dylan Groenewegen azen wellicht nog meer dan anders op de ritwinst. Groenewegen, de sprinttroef van LottoNL-Jumbo, zou de eerste Nederlandse geletruidrager zijn sinds Erik Breukink in 1989 de proloog won in Luxemburg.

Het is een verraderlijke rit over 201 kilometer, die de organisatoren tussen het eiland Nourmoutier-en-I’Ile en Fontenay Le-Comte hebben uitgetekend. De eerste 130 kilometer voeren in zuidelijke richting langs de Atlantische Oceaan waardoor de wind een voorname rol kan spelen en tot verbrokkeling van het peloton kan leiden. De renners verlaten het eiland overigens niet via de beruchte Passage du Gois, die alleen bij eb begaanbaar is, maar via de Pont du Nourmoutier. De start is al om 11.10 uur, gefinisht wordt er iets na half 4.