Zesde tijd Verstappen in eerste training

Max Verstappen heeft de zesde tijd neergezet in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Groot-Brittannië. De sessie op circuit Silverstone verliep redelijk voorspoedig voor de Nederlandse Formule 1-coureur, totdat zijn Red Bull vijf minuten voor het einde tot stilstand kwam. Verstappen vermoedde een probleem met de versnellingsbak.

De Brit Lewis Hamilton, die de laatste vier edities van zijn thuisrace won, was in zijn Mercedes de snelste in de training. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas noteerde de tweede tijd en de Duitser Sebastian Vettel van Ferrari zette de derde tijd neer.

Verstappen was beduidend langzamer, maar ook de enige die tijdens de training alleen de hardere medium banden benutte. De rest reed op de snellere ‘softs’. De Nederlander won vorige week de Grote Prijs van Oostenrijk.

De Fransman Romain Grosjean vloog uit een bocht en ramde zijn bolide van Haas in de kreukels tegen de bandenstapel.