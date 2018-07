Zverev in vijf sets en twee dagen langs Fritz

Alexander Zverev heeft zich dankzij een overwinning in vijf sets geplaatst voor de derde ronde van Wimbledon. De als vierde geplaatste Duitser won met 6-4 5-7 6-7 (0) 6-1 6-2 van de Amerikaan Taylor Fritz.

De partij werd donderdagavond na de derde set onderbroken wegens duisternis. In het restant was Zverev oppermachtig: na 21 minuten had hij de vierde set al op zak en in de vijfde set drukte hij door.

Recent speelde de 21-jarige Zverev op Roland Garros ook al drie vijfsetters, die hij allemaal wist te winnen. Hij verspilde toen zoveel energie dat hij in de kwartfinales geen schijn van kans maakte tegen Dominic Thiem uit Oostenrijk.

Vorig jaar haalde Zverev op Wimbledon de vierde ronde, waarin hij verloor van de Canadees Milos Raonic.