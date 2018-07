Djokovic ontdoet zich van thuisspeler

Drievoudig Wimbledon-winnaar Novak Djokovic heeft in de derde ronde van het grandslamtoernooi in Londen in vier sets gewonnen van de Brit Kyle Edmund. De Servische tennisser, als twaalfde geplaatst, leek een lastige partij tegemoet te gaan na het verlies van de eerste set, maar wist daarna zijn tegenstander en het chauvinistische Britse publiek het zwijgen op te leggen.

Djokovic won uiteindelijk vrij eenvoudig met de setstanden 4-6 6-3 6-2 6-4. In de vierde ronde treft de voormalig nummer 1 van de wereld de Rus Karen Tsjatsjanov, de nummer 40 van de wereld.

Eerder op de dag plaatsen Rafael Nadal en Juan-Martin Del Potro zich al eenvoudig voor de laatste 16. Dat lukte de als vierde geplaatste Duitser Alexander Zverev niet. Hij verslikte zich in de Let Ernests Gulbis. De nummer 135 van de wereld verschalkte de mondiale nummer 3 in vijf sets.