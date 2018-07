Dumoulin en Groenewegen: eindelijk begonnen

Eindelijk, was de gezamenlijke conclusie van Tom Dumoulin en Dylan Groenewegen kort voor de start van de Ronde van Frankrijk. De klassementsman van Sunweb en de sprinter van LottoNL-Jumbo wilden graag aan de klus beginnen. ,,Het zijn altijd rare dagen, zo voor een grote ronde. Maar in die drie weken vind je je ritme, dat voelt veilig”, vertelde Dumoulin bij de NOS.

Voor Dumoulin gaat het de eerste dagen vooral om ‘heel blijven’, voor Groenewegen draait alles om de vlakke etappes, waarvan hij er in de eerste week genoeg van voorgeschoteld krijgt. ,,Ik ben blij dat we eindelijk mogen beginnen. Het wachten duurt lang, maar ik heb er nu enorm veel zin in. We hebben de finale van de eerste etappe nog verkend. Het is een mooie finale, het zal hectisch worden.” Groenewegen pakt bij ritwinst de gele trui. ,,Ik weet zeker dat ik beter ben dan vorig jaar, maar het moet er nu wel uitkomen.”