Dumoulin onbewust een van de winnaars

Tom Dumoulin kon er zelf weinig aan doen, maar hij mag zich na de eerste dag van de Tour de France een van de winnaars noemen. De Nederlander van Sunweb is naar Frankrijk gekomen om een hoofdrol te vervullen in het klassement en zag in de eerste etappe – gewonnen door de Colombiaan Fernando Gaviria – drie concurrenten op achterstand binnenkomen. De Brit Chris Froome en de Australiër Richie Porte verloren door een val 51 seconden. Nairo Quintana reed in volle finale lek: de schade voor de Colombiaan bedroeg zelfs 1 minuut en 15 seconden.

Over die laatste had Dumoulin zich nog het meest verbaasd. Quintana reed een kleine 4 kilometer voor de finish in Fontenay-Le-Comte lek. ,,Waarom probeert hij niet even door te rijden en steekt hij zijn hand niet op binnen de laastste 3 kilometer?”, vroeg de Limburger zich hardop af voor de camera van de NOS. Bij pech of een val in de laatste 3 kilometer wordt het tijdverlies niet doorberekend.