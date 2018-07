Froome: gelukkig geen blessures na val

Chris Froome, de Tourwinnaar van vorig jaar, was bepaald niet blij met de uitkomst van de eerste etappe van de Ronde van Frankrijk. De Brit verloor na een valpartij zonder lichamelijke schade wel 51 seconden op enkele concurrenten in het algemeen klassement onder wie Tom Dumoulin.

,,Ik heb een hoop valpartijen gezien vandaag, het zijn van die dingen die in de chaotische eerste dagen van zo’n wedstrijd gebeuren en dit hoort er helaas bij. We wisten dat er enkele hachelijke momenten zouden komen met al die sprinters. We zaten goed in het voorste deel van het peloton en de ploegmaats hebben gedaan wat ze konden”, vertelde Froome kort na de etappe op de website van zijn ploeg Sky.

De viervoudig Tourwinnaar heeft naar eigen zeggen geen blessures overgehouden aan de valpartij overgehouden. ,,Ik ben heel blij dat ik geen schade heb. Gelukkig is de weg naar Parijs nog lang”, aldus de Team Sky-kopman.

Froome mocht van geluk spreken dat hij er met een paar schaafwonden vanaf kwam. Op Twitter staan filmbeelden van de valpartij. Daarop is te zien dat de renner bij zijn val ternauwernood een paaltje mist en in het gras van de berm terechtkomt.