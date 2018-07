Chris Froome is in de eerste etappe van de Tour de France ten val gekomen. De Britse kopman van Sky belandde een kilometer of vijf voor de streep in de berm, maar kon zijn weg wel voortzetten. Wel heeft hij enige achterstand op het peloton opgelopen.

Ook de Colombiaan Nairo Quintana loopt tijdverlies op. Hij reed een kleine 4 kilometer voor de finish lek.