Gesink offert zich op voor Groenewegen

De bergen zijn nog ver en dus wilde Robert Gesink zich in de eerste etappe van de Tour de France best opofferen. Met Dylan Groenewegen heeft LottoNL-Jumbo een snelle sprinter mee naar Frankrijk, die wilde strijden om de eerste gele trui. Gesink reed daarom in de achtervolging op een ontsnapt trio kilometerslang aan kop van het peloton.

,,Als je als ploeg de kans hebt om hier te winnen, dan moet je daar als ploegmaat wat voor doen”, zei de klimmer uit Varsseveld aan de finish in Fontenay-le-Comte tegen de NOS. ,,We hebben heel veel goede mannen mee, voor de bergen en op het vlakke. Mijn rol zit daar tussenin. Ik wil in de bergen ook zeker mijn ‘ding’ doen, maar op een dag als vandaag wil ik ook op kop van het peloton rijden. Dit moet ik niet iedere dag doen, maar ik ben sterk genoeg. De komende dagen zal ik me weer een beetje sparen voor in de bergen.”

Groenewegen moest in de sprint genoegen nemen met de zesde plek. ,,Maar hij heeft wel laten zien dat hij heel erg goed is. Dat gaat hij deze Tour zeker vaker laten zien”, aldus Gesink.