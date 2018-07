Groenewegen: had niet de benen

Dylan Groenewegen kwam er in de eerste massasprint van deze Tour de France niet aan te pas. De sprinter van LottoNL-Jumbo, dit jaar al goed voor negen overwinningen, werd slechts zesde en zag de gele trui naar de Colombiaan Fernando Gaviria gaan. ,,Ik had niet de benen die ik tot dusver dit jaar had”, zei hij na de eerste etappe. ,,Ik miste ‘power’, ik weet niet hoe dat komt.”

Groenewegen vertelde dat hij in volle finale even achterop raakte door een val voor hem, waarbij onder anderen de Franse sprinter Arnaud Démare betrokken was. ,,Ik moest me weer in gang trekken, dat kostte wel kracht. Hier winnen was een bonus geweest met de gele trui, maar er komt morgen weer een kans. Dan maar hopen op betere benen.” Groenewegen mag zondag wel de witte trui als beste jongere aantrekken. Hij heeft in dat klassement Gaviria voor zich, maar die start al in het geel.