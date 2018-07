Hartley mist kwalificatie na zware crash

De Nieuw-Zeelandse coureur Brendon Hartley mist de kwalificatie voor de Grote Prijs van Groot-Brittannië. De monteurs van Toro Rosso zijn er niet in geslaagd de zwaar beschadigde bolide van Hartley op tijd te repareren. Hij was enkele uren eerder zwaar gecrasht tijdens de laatste training op het circuit van Silverstone.

Vlak voordat Hartley een bocht wilde insturen, brak de ophanging van het linkervoorwiel af. Hij vloog daardoor met zijn onbestuurbare Toro Rosso hard de bandenstapels in. De 28-jarige Formule 1-coureur kon ongedeerd uit zijn bolide stappen, waarvan ook het andere wiel was afgebroken door de crash. Hij ging voor de zekerheid wel met de dokter mee naar het medische centrum op Silverstone voor een controle. Daar bleek alles in orde.

Zijn Franse teamgenoot Pierre Gasly bleef de rest van de training uit voorzorg binnen. Gasly gaat wel de kwalificatie rijden. Hartley zal de race zondag van achteraan moeten beginnen.