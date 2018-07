LA Lakers haalt na James ook Rondo

LeBron James krijgt bij Los Angeles Lakers gezelschap van een van de beste spelmakers in de NBA. De Amerikaanse ploeg heeft ‘point guard’ Rajon Rondo aangetrokken. De 32-jarige Rondo veroverde tien jaar geleden met Boston Celtics de titel in de meest prestigieuze basketbalcompetitie ter wereld.

De Amerikaan speelde afgelopen seizoen voor New Orleans Pelicans, dat in de halve finales van de play-offs werd uitgeschakeld door de latere kampioen Golden State Warriors. Rondo droeg tussen 2006 en 2015 het groene shirt van de Celtics. Sindsdien wisselde hij elk jaar van club. Via Dallas Mavericks, Sacramento Kings, Chicago Bulls en de Pelicans gaat hij nu aan de slag bij LA Lakers, dat afgelopen week al superster LeBron James met een lucratief aanbod naar Californië wist te lokken.

‘King James’ en Rondo, de ‘koning’ van de assist, moeten van de gevallen topclub weer een titelkandidaat maken. Rondo heeft in zijn NBA-carrière al 6608 assists gegeven, waarvan 533 afgelopen seizoen.