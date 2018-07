Nieuwe kans voor de sprinters

Het openingsweekeinde van de Tour de France is het terrein van de sprinters en hun ploegen. Op de eerste dag was er succes voor de Colombiaan Fernando Gaviria van Quick-Step. Zondag krijgen de ‘verliezers’ de kans op revanche als het na een rit over ruim 182 kilometer van Mouilleron-Saint-Germain naar La Roche-sur-Yon vermoedelijk opnieuw uitdraait op een massasprint. Anders dan op de openingsdag loopt de laatste kilometer iets omhoog.

In finishplaats La Roche-sur-Yon eindigde tachtig jaar geleden voor het laatst een Touretappe, toen gewonnen door de Belg Eloi Meulenberg die dat jaar de regenboogtrui droeg. Is het een voorteken? Voor de huidige wereldkampioen Peter Sagan lijkt de aankomst op het lijf geschreven. Omdat er geen voetbal is zondag is de finish op een gebruikelijker tijdstip gepland. Na 182 kilometer zal dat zijn rond de klok van half 6.