Ritzege Gaviria, tijdverlies Froome na val

De Colombiaanse wielrenner Fernando Gaviria heeft de eerste etappe van de Ronde van Frankrijk gewonnen. De vlakke rit over 201 kilometer tussen Noirmoutier-en-L’Ile en Fontenay-Le-Comte eindigde zoals verwacht in een massasprint. De debutant van Quick-Step won de sprint voor wereldkampioen Peter Sagan uit Slowakije en de Duitser Marcel Kittel. Dylan Groenewegen finishte als zesde.

Verliezers van de dag was de Brit Chris Froome, die een kilometer of vijf voor de streep ten val kwam en zo’n 50 seconden verloor op de meeste andere klassementsrenners, en Nairo Quintana die lek reed en ruim een minuut moest prijsgeven.

Meteen na de officiële start gingen drie Franse renners op avontuur: Kevin Ledanois, Jérôme Cousin en Yoann Offredo. Het drietal begon aan een kansloze missie, maar reed toch een groot deel van de dag voorop. Groter dan een minuut of vier werd de marge op het peloton echter nooit. Bij de tussensprint in La-Tranche-sur-Mère, iets over de helft van de tot dan saaie rit, liet Gaviria ruim 2 minuten achter het leidende drietal zijn ambities voor de groene trui zien. Hij was de snelste van het peloton, goed voor dertien punten.

De voorsprong van de leiders liep langzaam terug. Ze mochten op de Côte de Vix nog even uitmaken voor wie de eerste bergtrui zou zijn (Ledanois) maar daarna was het snel gebeurd met de vlucht. Al probeerden Cousin en Offredo nog uit de greep van het peloton te blijven en trachtte de Belg Oliver Naesen ‘over te steken’. Op zo’n 12 kilometer voor de streep was het peloton voor het eerst sinds de start weer compleet. In de slotkilometers gebeurde er nog van alles. Froome kwam ten val, Quintana reed lek. Het leverde beiden fors tijdverlies op.

Zondag volgt opnieuw een vlakke rit. In La-Roche-sur-Yon ligt na 182 kilometer een tweede kans voor de sprinters.