Terpstra: lekker begin van Tour

Niki Terpstra wist dat hij met Fernando Gaviria een kandidaat voor de ritwinst in de ploeg had. ,,Dus gingen we voor hem”, vertelde de Noord-Hollander bij de NOS nadat zijn Colombiaanse ploeggenoot bij Quick-Step de eerste etappe van de Ronde van Frankrijk had gewonnen. ,,Het was drummen, duwen en trekken”, keek Terpstra terug op de finale van de vlakke rit door de Vendée. ,,In die kleine dorpjes wordt het smal. We zaten goed van voren, hoorden wel dat er achterin gevallen werd. De ploeg Bora deed goed werk, wij zater er achter en konden onze sprint goed voorbereiden.”

Bij zijn laatste Tourdeelname, in 2014, raakte Terpstra op de openingsdag zijn kopman Mark Cavendish kwijt na een val in de eerste etappe. ,,Nu wint de kopman op de eerste dag, dat is wel een lekker begin. Er waren meer kanshebbers, maar we wisten dat Fernando vandaag kon winnen.”