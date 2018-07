Tony Parker weg bij Spurs

Tony Parker houdt het na zeventien seizoenen voor gezien bij de Amerikaanse basketbalclub San Antonio Spurs. De 36-jarige Amerikaan stapt over naar Charlotte Hornets. Hij zal een tweejarig contract ondertekenen bij zijn nieuwe club. Ook Denver Nuggets was in hem geïnteresseerd.

Parker won met de Spurs vier keer de titel in de NBA. In 2007 werd hij uitgeroepen tot meest waardevolle speler van de NBA-finale. Hij werd zes keer gekozen in het All Star Team.

In het afgelopen seizoen vervulde Parker bij de Spurs geen hoofdrol meer. Hij eindigde het seizoen met een gemiddeld van 7,7 punten en 3,5 assists in 55 wedstrijden. Parker verloor zijn basisplaats aan Dejounte Murray. In Charlotte hoopt Parker komend seizoen weer een grotere inbreng te krijgen.