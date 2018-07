Tour van start met strijd tussen sprinters

De sprinters mogen zich in het openingsweekeinde van de Ronde van Frankrijk uitleven op de Franse wegen. Zaterdag, extra vroeg in verband met het WK voetbal, wordt er normaal gesproken na 201 kilometer in Fontenay Le-Comte gesprint om de eerste gele trui. Twee jaar geleden was er een vergelijkbaar begin en was de Brit Mark Cavendish de snelste. Hij staat opnieuw aan de start, maar kent veel concurrenten. De Duitser Marcel Kittel, wereldkampioen Peter Sagan, de Nederlander Dylan Groenewegen misschien, het zijn allemaal kandidaten om het geel te veroveren.

Nadat er zondag wellicht ook een massasprint volgt zal het klassement maandag pas serieuze marges kennen als er een ploegentijdrit is verreden. Daar zal de Brit Chris Froome, de topfavoriet, met zijn ploeg Sky zijn eerste winst moeten boeken op concurrenten als Mikel Landa (Movistar), Richie Porte (BMC) en Tom Dumoulin (Sunweb). De finish van de eerste etappe wordt verwacht rond 15.30 uur.