Tourpeloton op weg in eerste etappe

Tourbaas Christian Prudhomme heeft iets na 11.00 uur het peloton het sein gegeven dat de 105e Ronde van Frankrijk is begonnen. Met Chris Froome, dan toch niet geschorst door de internationale wielrenunie UCI en daarom gewoon welkom, als favoriet gingen 22 ploegen van acht renners van start voor een grotendeels vlakke eerste week, die volgende week zondag eindigt met een rit over de Noord-Franse kasseien naar Roubaix.

Voor de sprinters is er, net als in 2013, 2014 en 2016, opnieuw de kans om de eerste gele trui te veroveren. Twee keer lukte dat de Duitser Marcel Kittel, eenmaal was de Brit Mark Cavendish de gelukkige. De verwachte massasprint, na 201 kilometer, in Fontenay-le-Comte is gepland rond de klok van half 4.