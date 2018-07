Van der Mark vecht zich naar vierde plaats

Motorcoureur Michael van der Mark heeft zich naar een knappe vierde plaats gevochten in de zeventiende race uit het WK Superbike. De Nederlander startte op het circuit van Misano in San Marino vanaf de elfde positie en rukte in de race steeds verder op naar voren. Hij landde net niet op het podium. De Brit Jonathan Rea won al voor de negende keer dit seizoen. De coureur van Kawasaki verstevigde zijn leidende positie in de stand.

Van der Mark behield de derde plek in de tussenstand. Hij heeft zondag een goed vooruitzicht, want in race twee start de Rotterdammer van Yamaha van poleposition. ,,Ik hoop dan zeker op het podium. Ik had een goede start en wist aan te haken bij de kopgroep, maar mijn snelheid was net niet goed genoeg om er nog een podiumplaats uit te halen”, zei Van der Mark.