Verstappen pakt vijfde startplek Silverstone

Max Verstappen start zondag vanaf de vijfde positie in de Grote Prijs van Groot-Brittannië. Vier coureurs waren in de kwalificatierace sneller dan de Nederlandse Formule 1-coureur van Red Bull.

De Brit Lewis Hamilton was de snelste op het circuit van Silverstone en pakte voor de zesde keer in zijn carrière de poleposition in zijn thuisrace. Hij reed zijn Mercedes rond in 1.25,892 en was exact 44 duizendsten sneller dan Sebastian Vettel in zijn Ferrari. De Fin Kimi Räikkonen (Ferrari) klokte de derde tijd en de Fin Valtteri Bottas (Mercedes) zette de vierde tijd neer.

De Grote Prijs van Groot-Brittannië is zondag. Vettel leidt het kampioenschap met 1 punt meer dan Hamilton. Verstappen is de nummer vijf in de stand.