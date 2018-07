Verstappen vijfde in laatste training

Max Verstappen heeft zaterdag in de derde en laatste vrije training voor de Grote Prijs van Groot-Brittannië de vijfde tijd neergezet. De Nederlandse coureur van Red Bull was bijna 1,3 seconde langzamer dan Lewis Hamilton, de Brit die voor eigen publiek op Silverstone in zijn Mercedes de beste tijd neerzette: 1.26,722.

Voor Verstappen verliep de derde training zonder problemen. Een dag eerder had hij de eerste sessie voortijdig moeten afbreken vanwege een probleem met de versnellingsbak. In de tweede training schoof Verstappen al tijdens zijn eerste rondje van de baan toen hij iets te enthousiast op het gas ging.