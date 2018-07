Zverev sneuvelt in derde ronde op Wimbledon

De Duitse tennisser Alexander Zverev is verrassend uitgeschakeld in de derde ronde van het mannenenkel op Wimbledon. De Let Ernests Gulbis, de nummer 138 van de wereld, was in vijf sets te sterk voor de als vierde geplaatste Duitser: 7-6 4-6 5-7 6-3 6-0.

Zaterdag plaatsten behalve Zverev alle andere topspelers die hun derde rondewedstrijd nog moesten afwerken zich eenvoudig voor de tweede week van het tennistoernooi. Zo gingen de als tweede geplaatste Rafael Nadal en de als vijfde geplaatste Argentijn Juan-Martin Del Potro zonder setverlies verder in het toernooi.

In het vrouwentoernooi viel de grootste verrassing van de dag te noteren. De als eerste geplaatste Roemeense Simone Halep verloor onverwacht van de relatief onbekende Su-Wei Hsieh de nummer 48 van de wereld uit Taiwan in drie sets.