Basketballer Durant langer bij Warriors

Basketballer Kevin Durant blijft Golden State Warriors trouw. De 29-jarige Amerikaan heeft zoals eerder al beloofd zijn contract bij de kampioen van de NBA verlengd. Durant werd onlangs voor het tweede jaar op rij gekozen tot meest waardevolle speler (MVP) van de NBA-finale.

De 2,06 meter lange ‘small forward’ verruilde in 2016 Oklahoma City Thunder voor de Warriors. Dat bleek een succesvolle stap, want Durant pakte twee jaar op rij het kampioenschap met de ploeg uit Californië. Beide keren waren de Warriors in de finale veel te sterk voor Cleveland Cavaliers, de ploeg van LeBron James. De MVP-award ging twee jaar op rij naar Durant, waarmee de basketballer uit Washington in de voetsporen stapte van Hakeem Olajuwon, Michael Jordan, Shaquille O’Neal, Kobe Bryant en James.

De sterrenploeg van de Warriors is voor volgend jaar al uitgebreid met DeMarcus Cousins van New Orleans Pelicans.