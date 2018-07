Ferrari: Vettel vocht als een leeuw

Sebastian Vettel maakte een einde aan de hegemonie van Lewis Hamilton op circuit Silverstone. De Duitser won in zijn Ferrari de Grote Prijs van Groot-Brittannië, de Formule 1-race die Hamilton de vier voorgaande jaren had gewonnen in zijn Mercedes. Teambaas Maurizio Arrivabene van de Italiaanse renstal kon zijn geluk niet op. ,,Ik was best wel bezorgd over Sebastian”, refereerde Arrivabene aan de nekklachten die Vettel in Engeland hinderden. ,,Maar hij heeft gevochten als een leeuw.”

Vettel was zelf ook niet helemaal gerust op een pijnloze race. ,,Mijn nek was wat stijf, maar het ging eigenlijk best goed. Waarschijnlijk voelde ik niets door de adrenaline”, aldus de viervoudig wereldkampioen, die zijn leidende positie in het kampioenschap verstevigde. Hij vergrootte zijn voorsprong op Hamilton tot 8 punten.

De Brit zag zijn hoop op een nieuwe zege op Silverstone na de derde bocht vervliegen nadat de Fin Kimi Räikkönen hem aantikte en hem van de baan reed. Vanaf de laatste plaats rukte Hamilton alsnog op naar plaats twee en bewees daarmee de snelheid van zijn auto. ,,Dit is de mooiste race van het jaar en hier zit het beste publiek. Het spijt me dat ik deze keer niet heb kunnen winnen, maar geloof me, ik geef niet op.”