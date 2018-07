Gehavende Craddock gewoon van start

Ondanks een breukje in zijn schouderblad is de Amerikaan Lawson Craddock zondag gewoon van start gegaan in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renner van EF-Drapac kwam zaterdag bij de bevoorrading ten val en liep daarbij ook verwondingen aan zijn gezicht op. Voor het oog van de tv-camera’s werd hij daaraan geholpen.

,,Een gebroken schouderblad en enkele hechtingen is niet hoe ik aan de Tour wilde beginnen”, twitterde de pechvogel. ,,Maar deze Texaan zal zo hard mogelijk knokken om door te kunnen gaan.” Craddock, die in het verleden nog bij het Nederlandse Giant-Shimano reed, draagt uitgerekend rugnummer dertien.