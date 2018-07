Goud voor Wevers en Volleman in Heerenveen

HEERENVEEN (ANP)- Sanne Wevers en Tisha Volleman hebben een gouden medaille behaald bij de toestelfinales van de Dutch Gymnastics Thialf Summer Challenge. De internationale turnwedstrijd in Heerenveen gold voor de Nederlandse turnsters als kwalificatiewedstrijd voor het EK turnen in augustus in Glasgow.

Wevers haalde op balk een score van 14,750 punten. Daarmee hield ze Alice Kinsella (13,450) en Georgia Mae Fenton (13,150) uit Groot-Brittannië ruim achter zich. Volleman eindigde met 13,100 punten als vierde.

Op vloer was Volleman met 13,100 de beste. Met haar score hield ze Hitomi Hatekeda (12,950) en Nagi Kajita (12,950) uit Japan achter zich. Vera van Pol eindigde met 12,900 punten op de vierde plaats.

De Japanse Haketeda zette met 13,900 de hoogste score neer aan brug. In een tiebreak versloeg ze de Britse Rebecca Downie, die eveneens 13,900 punten bij elkaar turnde. Sanne Wevers eindigde aan brug buiten het podium met de vierde plek (13,550).