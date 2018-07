Groenewegen kansloos na val voor zich

Zelf bleef hij overeind, maar Dylan Groenewegen werd in de finale van de tweede etappe wel opgehouden door de valpartij voorin het peloton. ,,Ik zat vlak achter de val”, vertelde de sprinter van LottoNL-Jumbo aan de finish in La Roche-sur-Yon. Groenewegen miste daardoor de aansluiting met het voorste groepje en kon niet meedoen om de winst.

,,Elke sprint in de Tour is hectisch, zeker in de eerste week. Zelfs op een lange en brede weg vallen ze. Helaas gebeurt dat. Ze zeggen dat het erbij hoort”, aldus Groenewegen, die zaterdag ook geen echte rol van betekenis kon spelen in de massasprint. De Amsterdammer moest toen genoegen nemen met de zesde plek. ,,Mijn benen waren de eerste dag niet goed. Nu waren ze wel iets beter, maar nog niet zoals ik wil. Maar goed, er komen nog meer dagen.”