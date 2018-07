Klassementsmannen aan de bak in ploegentijdrit

Met de ploegentijdrit van maandag krijgt een aantal klassementsrenners de kans tijd te pakken op de concurrenten of schade te herstellen. Richie Porte (BMC) en Chris Froome (Sky) verloren door pech al tijd, maar rijden in ploegen die op deze discipline goed uit de voeten kunnen. Team Sunweb van Tom Dumoulin is de wereldkampioen. Die titel werd behaald met een zestal van wie er drie nu ook de Tour rijden. Movistar is een van de ploegen die minder uitkijken naar het onderdeel. De Spaanse ploeg heeft liefst drie kopmannen, maar van het drietal Alejandro Valverde, Nairo Quintana en Mikel Landa heeft alleen de eerste een reputatie als tijdrijder.

De laatste keer dat er een ploegentijdrit in de Tour was, in 2015, won BMC. Toen ging het over ruim 28 kilometer. Het parcours dit jaar in en rond Cholet is 8 kilometer langer. Na zo’n 20 kilometer krijgen de coureurs een steil klimmetje dat het ritme wellicht zal breken.

Het stadje, met een kleine 60.000 inwoners, ligt in het departement Maine-et-Loire en begroette de Tour drie keer eerder. In 1998, de beruchte dopingtour, won Jeroen Blijlevens er een etappe.