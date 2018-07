Operatie voor Sánchez na val in Tour

De Spaanse wielrenner Luis León Sánchez moet een operatie ondergaan. De 34-jarige renner vanAstana ging zondag in de tweede etappe van de Tour de France onderuit. Hij liep daarbij niet alleen vier gebroken ribben op, maar ook een breuk in zijn linkerelleboog. Daaraan moet Sánchez in Spanje worden geopereerd.

De Spanjaard, viervoudig ritwinnaar in de Tour, viel op zo’n 40 kilometer van de streep in La Roche-sur-Yon met een andere renner op een verkeersheuvel. Sánchez werd in een ambulance afgevoerd.

Na onderzoek bleek dat Sánchez naast tal van schaafwonden een scheurtje in zijn linkerelleboog heeft opgelopen en vier ribben heeft gebroken. ,,Er zat een klein gat in de weg, daar ben ik ingereden”, zei Sánchez. De artsen kunnen pas na de operatie zeggen hoe lang de Spanjaard nodig heeft om te herstellen.

De Astana-renner was de tweede uitvaller deze Tour. Eerder stapte de Ethiopiër Tsgabu Grmay af. De renner van Trek had al enige tijd last van maag en darmen. De klachten werden zondag dermate ernstig dat verder fietsen niet mogelijk was.