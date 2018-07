Peloton op weg naar Fontenay-Le-Comte

De tweede etappe van de Tour de France is zondag iets voor half 2 van start gegaan met de Colombiaan Fernando Gaviria in de gele trui. De debutant van Quick-Step won zaterdag de massasprint. De verwachting is dat het in finishplaats La-Roche-sur-Yon opnieuw tussen de sprinters gaat, waarbij aangetekend dat de laatste rechte lijn dit keer iets meer hellend is.

De renners krijgen na een kleine 30 kilometer een hellinkje te verwerken, de Côte de Pouzauges van de vierde categorie, waar de Fransman Kévin Ledanois zijn bollentrui zal trachten te verdedigen. Later in de rit volgen de tussensprint voor de punten en een bonificatiesprint waar 3, 2 en 1 seconden te verdienen zijn voor de drie snelsten. De finish wordt verwacht rond 17.30 uur.