Ritzege en gele trui voor Sagan

Wereldkampioen Peter Sagan heeft de tweede etappe van de Tour de France gewonnen. Het was een vlakke rit over 182 kilometer van Mouilleron-Saint-Germain naar La Roche-sur-Yon. Sagan won de sprint van een kleine groep, die flink was uitgedund na een val. Dankzij de bonificatieseconden veroverde de Slowaak van Bora-hansgrohe ook de gele trui.

Fernando Gaviria, de winnaar van de eerste etappe, ging op een kleine 2 kilometer voor de streep onderuit, net als onder anderen de Australiër Michael Matthews.

De Duitser Marcel Kittel, vorig jaar goed voor vijf ritzeges, reed in de slotfase lek. Achter Sagan eindigde de Italiaan Sonny Colbrelli als tweede. De Fransman Arnaud Démare finishte als derde.