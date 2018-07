De Spanjaard Luis León Sánchez heeft de Tour de France al op de tweede dag moeten verlaten. De renner van Astana kwam in de tweede etappe ten val en kon zijn weg niet vervolgen. Sánchez, viervoudig ritwinnaar in de Tour, stapte na enige aarzeling in de ziekenwagen.

Sánchez is de tweede uitvaller deze Tour. Eerder stapte de Ethiopiër Tsgabu Grmay af. De renner van Trek had last van maag en darmen, liet zijn ploeg weten.