Sprinters iets meer op de proef gesteld

De kop is eraf. Na de zege in de eerste etappe van de Colombiaan Fernando Gaviria zal het zondag ook in de tweede rit van de Ronde van Frankrijk draaien om de sprinters. Maar de laatste kilometers in finishplaats La Roche-sur-Yon zijn bepaald verraderlijk. Al voordat het peloton aan de laatste kilometer begint gaat het licht bergop, zo’n 3 á 4 procent. En dat blijft zo tot aan de streep. Kansen dus voor de machtsprinters als Peter Sagan en Michael Matthews.

Gaviria, de Tourdebutant van Quick-Step, staat zondag in het geel aan de start wanneer de renners om 13.20 uur vertrekken in Mouilleron-Saint-Germain. Vroeg in de koers ligt een klimmetje, de Côte de Pouzauges van de vierde categorie, waar de Fransman Kévin Ledanois zijn bollentrui zal trachten te verdedigen. Na 132 van de 182 kilometer is de streep getrokken voor de tussensprint voor de punten. Zo’n 14 kilometer voor de finish ligt de bonificatiesprint waar 3, 2 en 1 seconden te verdienen zijn voor de drie snelsten. De finish wordt verwacht rond 17.30 uur.