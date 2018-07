Straf Gasly maakt drama Toro Rosso compleet

De Franse Formule 1-coureur Pierre Gasly is woest. Gasly hoorde enkele uren na de Grote Prijs van Groot-Brittannië dat hij een tijdstraf van 5 seconden heeft gekregen, voor de manier waarop hij de Mexicaan Sergio Pérez in de slotfase van de race passeerde. De Fransman eindigde als tiende en dacht zo één WK-punt mee te nemen uit Silverstone, maar zakte door zijn tijdstraf terug naar plek dertien.

,,Belachelijk”, schreef de coureur van Toro Rosso op Twitter over de beslissing van de stewards. ,,In iedere race zie je bolides elkaar raken zonder dat er verdere actie wordt ondernomen. Dat hoort bij racen en maakt het ook zo spannend. Het was een fel gevecht, ik heb ervan genoten. Laat ons racen en stop met die onzin van sancties!”

De straf voor Gasly maakte het drama van Toro Rosso compleet. Brendon Hartley, de andere coureur van het team, was zaterdag tijdens de laatste training zwaar gecrasht en miste daardoor de kwalificatie. De monteurs slaagden erin de zwaar beschadigde bolide van de Nieuw-Zeelander te repareren voor de race, maar bij de start ontdekten ze toch weer een probleem. Hartley kon daardoor niet de baan op.