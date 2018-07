Van der Mark tweede achter Rea in Misano

Motorcoureur Michael van der Mark heeft opnieuw een podiumplaats behaald in het WK Superbike. De Rotterdammer eindigde in Misano op de tweede plaats. Alleen Jonathan Rea was sneller. In de stand van het kampioenschap handhaafde Van der Mark zich op de derde plaats.

De Nederlander was in de race van zaterdag op het circuit in San Marino als vierde gefinisht. Dat was een knap resultaat, omdat hij vanaf de elfde plek was vertrokken. In de race van zondag mocht hij van poleposition starten. Van der Mark wist de koppositie lang vast te houden, maar tegen het einde van de race passeerde Rea hem.

De Brit Rea is dit seizoen praktisch onverslaanbaar in de klasse van de zware motoren. Hij won beide races in Misano, boekte al tien overwinningen en leidt het kampioenschap met een straatlengte voorsprong.

Van der Mark won dit jaar in mei beide races op het Britse circuit Donington Park.