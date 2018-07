Verstappen: dramatisch langzaam

Max Verstappen viel in de Grote Prijs van Groot-Brittannië uit door een technisch probleem, maar dat leek de Nederlander nog het minst te deren. Hij mopperde bij Ziggo Sport vooral over het gebrek aan snelheid van zijn Red Bull ten opzichte van Ferrari en Mercedes. ,,,Het was frustrerend hoeveel ik tekort kwam op de rechte stukken. Ik was echt dramatisch veel langzamer, alsof ik in een andere klasse reed.”

De Limburger ontweek in de derde bocht na de start de aanvaring tussen Kimi Räikkönen en Lewis Hamilton. De Fin tikte de Mercedes van de Brit aan, die vervolgens van de baan gleed. ,,Ik raakte daar niets, maar voelde al wel snel een probleem bij het remmen. Eerlijk gezegd dacht ik dat het toen al einde race was, maar het hield op en ik kon verder.”

Na een tweede neutrale fase met de safetycar in de baan kreeg Verstappen het weer moeilijk. Enkele ronden voor het einde ging het mis bij het remmen voor een bocht. ,,Het rempedaal viel weg, waardoor ik de controle kwijtraakte en spinde. Daarna bleef ik in de eerste versnelling staan en was het klaar.”