Verstappen valt vlak voor einde uit

Max Verstappen is er niet in geslaagd voor de vierde keer op rij op het podium te eindigen in een Formule 1-race. De Limburger viel vier ronden voor het einde van de Grote Prijs van Groot-Brittannië uit met een kapotte Red Bull.

De Limburger leek af te stevenen op de vierde plaats, maar moest in de hectische slotfase de Fin Kimi Räikkönen voorbij laten gaan. Daarna maakte hij een slippertje, waardoor hij terugviel naar de dertiende plaats. Kort daarna begaf zijn Red Bull het.

Verstappen won vorige week de race in Oostenrijk en behaalde daarvoor een tweede en derde plek.