Verstappen vreest saaie race op Silverstone

Max Verstappen start zondag vanaf de vijfde positie in de Grote Prijs van Groot-Brittannië. De Limburgse Formule 1-coureur gaat vanaf die plek op jacht naar zijn vierde podiumplaats op rij. De Nederlander won vorig week in zijn Red Bull de race in Oostenrijk, eindigde daarvoor als tweede in Frankrijk en stond op de derde trede van het podium na de Grand Prix van Canada.

De Nederlander had niets te klagen na de kwalificaties op Silverstone, maar dat Britse circuit is volgens Verstappen niet gemaakt voor zijn bolide. ,,We verliezen meer dan een seconde op de rechte stukken, deze baan ligt ons steeds minder. Dat is jammer, want de auto voelde supergoed aan.”

Met iets meer paardenkracht in de motor zou Verstappen moeiteloos voor de zege kunnen strijden, nu moet hij hopen dat er met de coureurs vóór hem gekke dingen gebeuren. ,,Anders kan het wel eens een saaie race worden.”

De Brit Hamilton start voor de zesde keer in zijn carrière van poleposition in zijn thuisrace. De Ferrari van zijn grote rivaal in het kampioenschap Sebastian Vettel staat schuin achter hem op de voorste startrij. De race begint om 15.10 uur.