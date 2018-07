Vettel wint hectische race op Silverstone

Sebastian Vettel heeft zijn 51e zege in de Formule 1 geboekt. De Duitser won de Grote Prijs van Groot-Brittannië na een bijzonder spannende slotfase. De coureur van Ferrari verstevigde de leiding in het wereldkampioenschap.

Lewis Hamilton eindigde als tweede in zijn thuisrace. Dat was bijzonder knap, want de regerend wereldkampioen leek na een schuiver vlak na de start kansloos voor het podium. Maar de Brit trakteerde de 140.000 toeschouwers op een magistrale inhaalrace in zijn Mercedes, die eindigde op het podium.

De Fin Kimi Räikkönen reed zijn Ferrari naar de derde plaats.

Max Verstappen viel vier ronden voor het einde uit met een kapotte Red Bull.