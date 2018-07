Tennisser Robin Haase doet op Wimbledon nog steeds mee in het dubbelspel. Hij won in de derde ronde met zijn Zweedse medespeler Robert Lindstedt van Nikola Mektic en Alexander Peya. Ze versloegen het Kroatische/Oostenrijkse koppel in vijf sets, 7-5 6-3 3-6 4-6 8-6. De partij duurde maar liefst 3 uur en 24 minuten. Haase speelde voor Wimbledon niet eerder samen met Lindstedt.

In het enkelspel werd Haase in de tweede ronde in drie sets uitgeschakeld door de Australiƫr Nick Kyrgios.