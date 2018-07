Bertens: ik ben best wel trots

Tennisster Kiki Bertens is ‘best wel trots’ op het bereiken van de kwartfinale op Wimbledon. Dat zei ze na haar gewonnen partij tegen de Tsjechische Karolina Pliskova bij Ziggo. ,,Gras is niet direct mijn favoriete ondergrond. Dan toch dit resultaat halen is best wel bijzonder. Ik ben er heel blij mee.”

Voor ze het beslissende punt kreeg toegekend kwam er een zogenoemde ‘challenge’, een soort van videoarbitrage. Bertens viel op haar knieën. ,,Ik heb nog nooit gebeden, maar nu dacht ik, alsjeblieft, laat het punt voor mij zijn. Gelukkig was dat zo.”

Na haar succesvolle optreden speelde ze ook nog een vrij lange partij in het dubbel. Ondanks de nederlaag deerde haar dat niet. ,,Ik voel me fysiek goed. Nu natuurlijk even naar de massage, dan uitrusten. En morgen weer knallen.”

Bertens speelt dinsdag in de kwartfinale tegen de Duitse Julia Görges.