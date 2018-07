Tennisster Kiki Bertens speelt in de kwartfinale van Wimbledon tegen Julia Görges. De 29-jarige Duitse, nummer 13 van de plaatsingslijst en de mondiale ranking, versloeg in de vierde ronde de Kroatische Donna Vekic. Dat deed ze in twee sets, 6-3 6-2.

Bertens drong eerder voor het eerst door tot de laatste acht door Karolina Pliskova, voormalig nummer 1 van de wereld, uit te schakelen.

Het is ook voor Görges de eerste keer dat ze doordring tot de laatste acht van een grandslamtoernooi.