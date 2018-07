Bertens naar laatste acht op Wimbledon

Tennisster Kiki Bertens heeft de kwartfinales bereikt op Wimbledon. De 26-jarige Westlandse rekende in de vierde ronde ook af met Karolina Pliskova, de voormalige nummer 1 van de wereld. De als twintigste geplaatste Bertens versloeg de Tsjechische nummer zeven van de plaatsingslijst met 6-3 7-6 (1).

Bertens is de eerste Nederlandse die zo ver komt op het gras in Londen sinds Michaëlla Krajicek in 2007. Krajicek moest toen in de kwartfinale buigen voor de latere finaliste Marion Bartoli uit Frankrijk. Bertens gaat het op Wimbledon nu opnemen tegen de winnares van de partij tussen de Duitse Julia Görges en Donna Vekic uit Kroatië.

Bertens bereikte twee jaar geleden op Roland Garros de halve finales, vooralsnog haar beste prestatie op de grandslamtoernooien. De huidige nummer 20 van de wereld voelt zich normaal gesproken ook het beste thuis op gravel, maar maakt nu ook indruk op het gras in Londen. Bertens rolde soepel door de eerste twee rondes en verraste vrijdag in een lange driesetter de Amerikaanse veterane Venus Williams. Venus is weliswaar al 38 jaar, maar stond vorig jaar nog in de finale op Wimbledon en was als negende geplaatst.

Door ook Pliskova te kloppen, zorgde Bertens ervoor dat voor het eerst in het proftijdperk alle speelsters uit de top tien van de plaatsingslijst al voor de kwartfinales uit het grandslamtoernooi zijn verdwenen. Betty Stöve was in 1977 de laatste Nederlandse die op Wimbledon twee tennissters uit de top tien versloeg. Stöve verloor dat jaar pas in de finale.

In beide sets gaf de Nederlandse een vroege break uit handen, maar mentaal bleek Bertens een stuk sterker dan Pliskova. Ze liet op Court 2 ook zien veel beter uit de voeten te kunnen op gras dan de lange Tsjechische, die slecht bewoog en het vooral moest hebben van haar harde service. Bertens wist Pliskova met fraaie passeerslagen in de eerste set nog twee keer te breken. De tweede set draaide uit op een tiebreak, waarin Bertens oppermachtig was.