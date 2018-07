Tennisster Kiki Bertens is er in het dubbelspel van Wimbledon niet in geslaagd de vierde ronde te bereiken. Met haar Zweedse partner Johanna Larsson verloor ze van het Pools/Amerikaanse duo Alicja Rosolska/Abigail Spears. Dat gebeurde in drie sets, 6-3 6-7 (5) 3-6. Bertens en Larsson waren als negende geplaatst.

Eerder de dag kwalificeerde Bertens zich voor de kwartfinale van het enkelspel door de Tsjechische Karolina Pliskova te verslaan.