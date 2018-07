BMC wint ploegentijdrit, Van Avermaet in geel

Het wielerteam van BMC Racing heeft de derde etappe van de Tour de France gewonnen, een ploegentijdrit van 35,5 kilometer in en rond Cholet. De Belg Greg van Avermaet veroverde door de winst van BMC de gele leiderstrui. Die nam de olympisch kampioen over van de Slowaak Peter Sagan van de ploeg Bora-hansgrohe.

De Belg Philippe Gilbert had heel lang ook nog kans om het geel over te nemen. Zijn ploeg Quick-Step, met Niki Terpstra als motor, strandde in het zicht van de finish met de derde tijd. Gilbert kwam drie seconden tekort.

Tom Dumoulin deed goede zaken voor het algemeen klassement. Zijn ploeg Sunweb gaf maar 11 seconden toe op BMC van de Australische kopman Richie Porte en werd vijfde.

Team Sky deed het eveneens naar behoren. De Britse formatie van viervoudig Tourwinnaar Chris Froome was vier tellen langzamer dan BMC en zette daarmee de tweede tijd neer. Froome kon maar weinig van zijn achterstand goedmaken die hij door zijn val in de eerste etappe had opgelopen.