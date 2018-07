Djokovic opnieuw in kwartfinales op Wimbledon

Drievoudig kampioen Novak Djokovic heeft opnieuw de kwartfinales gehaald op Wimbledon. De Servische tennisser was in de vierde ronde duidelijk sterker dan de Rus Karen Chatsjanov, de nummer 40 van de wereldranglijst. Djokovic zegevierde na 1 uur en drie kwartier in drie sets: 6-4 6-2 6-2.

Djokovic, die eindelijk verlost lijkt van veel blessureleed, is in Londen als twaalfde geplaatst. Hij strandde vorig jaar in de kwartfinales. Zijn volgende tegenstander is de Japanner Kei Nishikori.

Het duel tussen de als vijfde geplaatste Argentijn Juan Martin Del Potro en de Fransman Gilles Simon werd na drie sets afgebroken wegens invallende duisternis. Del Potro leidt met 2-1 in sets: 7-6 (1) 7-6 (5) 5-7. De winnaar van deze partij, die dinsdag wordt uitgespeeld, moet het opnemen tegen de als tweede geplaatste Spanjaard Rafael Nadal.