Federer geeft opnieuw geen set af

Roger Federer heeft ook in zijn vierde partij op Wimbledon geen set afgegeven. De achtvoudig winnaar, in Londen als eerste geplaatst, rekende in drie bedrijven af met de Fransman Adrian Mannarino, de nummer 26 van de wereld. Dat gebeurde met de cijfers 6-0 7-5 6-4.

De Zwitser overrompelde zijn tegenstander in de eerste set. ,,Die won ik heel gemakkelijk en dat gaf veel vertrouwen voor de rest van de partij”, zo keek de nummer twee van de wereld terug. ,,Ik wist echter ook dat Adrian veel beter kan dan hij in die fase liet zien en dat bleek ook wel in de rest van de wedstrijd. Gelukkig heeft hij het niet al te spannend kunnen maken, al was hij soms dicht bij de setwinst.”

Met vertrouwen keek Federer vooruit. ,,Ik lig op schema. Er zijn nog wel dingen die beter kunnen, maar dat komt vaak wel naarmate het toernooi vordert. Zwaardere tegenstanders roepen vaak het beste in mij boven.”