Golfster evenaart record met 31 onder par

De Zuid-Koreaanse golfster Sei-young Kim is mede-wereldrecordhoudster geworden van het laagste aantal slagen bij een golftoernooi over vier ronden. Kim had voor de 72 holes bij het Thornberry Creek LPGA Classic toernooi in de Amerikaanse plaats Oneida afgelopen weekend 257 slagen nodig, een score van 31 onder het baangemiddelde.

Ze evenaarde hiermee het record van de Zuid-Afrikaan Ernie Els, die in 2003 hetzelfde presteerde bij een toernooi op Hawaii. Kim verbeterde het vrouwenrecord van de Zweedse Annika Sörenstam uit 2001. Zij noteerde destijds een toernooiscore van 27 onder par.

Kim won het toernooi, het zevende uit haar carrière met negen slagen voorsprong op haar naaste belager. Van de 72 holes speelde Kim er 32 onder par. Ook dat betekende een nieuw record. Ze scoorde 31 birdies, een eagle, geen bogeys en een dubbel-bogey.